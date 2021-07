WWE Money In The Bank 2021: cartelera confirmada y horarios

Este domingo 18 de julio se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más esperados del año en WWE y con la gran novedad del regreso del público a las gradas norteamericanas tras el gran avance en la vacunación. Se trata de Money In The Bank, que trae siempre la gran lucha de escaleras.

Este es uno de los eventos más esperados del Wrestling mundial y tendrá una atractiva cartelera con varios títulos en juego.

Cartelera para WWE Money In The Bank:



Lucha de escaleras por el maletín: Kevin Owens vs. Drew McIntyre vs. Riddle vs. Ricochet vs. John Morrison vs. Big E vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

Lucha de escaleras femenina: Zelina Vega vs. Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikky Cross vs. Liv Morgan vs. Natalya.

Lucha título Universal: Roman Reigns vs. Edge

Lucha título de WWE: Bobby Lashley vs. Kofi Kingston

Lucha por título femenino de RAW: Rhea Ripley vs. Charlotte

Feudo: AJ Styles y Omos vs. Viking Raiders

Horarios para Money In The Bank 2021:

Colombia: 6:00 p. m.

Estados Unidos (este): 7:00 p.m.

Estados Unidos:

México 5:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 7:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

*Los horarios aplican desde el inicio del Kick Off