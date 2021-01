WWE Royal Rumble 2021: cartelera confirmada para el primer gran evento del año

Este domingo 31 de diciembre se lleva a cabo el primer evento PPV de WWE en el año 2021. Royal Rumble es el abrebocas de un incógnito año en las luchas y marcará el camino hacia el anhelado Wrestlemania de marzo.

El evento comienza a las 7pm (hora de Colombia), 9pm (hora de Argentina) y contará con la presencia de una extensa cartelera por cuenta de la ‘Batalla Real’. Además, se defininen varios campeonatos que están en juego.

Cartelera para WWE Royal Rumble 2021:

Royal Rumble Match masculino (Randy Orton, Edge, AJ Styles, Big E, Daniel Bryan, Sheamus, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Jey Uso, Cesaro, The Miz, John Morrison, Otis, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler y Mustafa Ali son los participantes confirmados hasta el momento)



Royal Rumble Match femenino (Shayna Baszler, Alexa Bliss, Peyton Royce, Bianca Belair, Bayley, Charlotte Flair, Nia Jax, Mandy Rose, Dana Brooke, Tamina, Liv Morgan y Ruby Riott son las participantes confirmadas hasta el momento)



Campeonato de WWE: Drew McIntyre (c) vs. Goldberg



Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens



Campeonato femenino en parejas: Charlotte Flair & Asuka (c) vs. Shayna Baszler & Nia Jax