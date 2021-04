WWE Wrestlemania: cartelera confirmada y horario para el 10 y 11 de abril

Este 10 y 11 de abril en el Raymond James Stadium de Tampa (Florida) se llevará a cabo la edición 37 de Wrestlemania el evento de lucha libre más importante del mundo y que contará con la presencia de fanáticos en las gradas y el cantante Bad Bunny en el ring.

Será la segunda ocasión que el evento se lleve a cabo en dos días consecutivos, tal y como sucedió en 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus.

Lea también: Indignante: subcampeón mundial de videojuego FIFA se disfrazó de abuelo para ser vacunado

Tanto sábado como domingo iniciará a las 6pm (hora de Colombia), pero con una hora previa de Kick off. Todo esto en la plataforma WWE Network y en Fox Action.

Cartelera del sábado en WrestleMania 37

- Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Campeonato de la WWE.

- Sasha Banks vs Bianca Belair: Campeonato femenino de SmackDown.

- New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos: Campeonatos por parejas de Raw.

- Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke: Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos.

- Braun Strowman vs Shane McMahon: combate en una jaula de acero.

- Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

- Seth Rollins vs Cesaro.



Cartelera del domingo en WrestleMania 37

- Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan: Campeonato de la WWE.

- Asuka vs Rhea Ripley: Campeonato femenino de Raw.

- Big E vs Apollo: Campeonato Intercontinental

- Matt Riddle vs Sheamus: Campeonato de los Estados Unidos.

- Shayna Baszler & Nią Jax vs ganadoras del Turmoil match de la primera noche: Campeonato femenino por parejas.

- Bray ‘The Fiend’ Wyatt vs Randy Orton.

- Kevin Owens vs Sami Zayn (acompañado de Logan Paul).