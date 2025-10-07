Yeison López ganó oro e impuso nuevo récord en el Mundial de halterofilia

El colombiano Yeison López, vigente subcampeón olímpico, tocó el cielo en los Mundiales de halterofilia que se disputan en la localidad noruega de Forde, tras coronarse este martes nuevo campeón del mundo de la categoría de 88 kilos con una marca total de 387 kilos, nueva plusmarca universal.

López, que ya se impuso el pasado mes de julio en los Panamericanos disputados en Cali, volvió a dar muestras del excelente momento de forma por el que atraviesa tras imponerse tanto en la modalidad de arrancada, en la que fijó un nuevo récord del mundo con 177 kilos, como en la de total olímpico.

Sólo se le escapó al oro al levantador chocoano, que cumplió 26 años el pasado mes de septiembre, en la modalidad de dos tiempos, en la que tuvo que 'conformarse' con la medalla de plata, tras verse superado por el norcoreano Kwang Ryol Ro, que tuvo que establecer un nuevo tope universal -215 kilos- para derrotar al colombiano.