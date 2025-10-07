En una jornada épica celebrada en Forde, Noruega, el pesista colombiano Yeison López escribió su nombre con letras doradas al conquistar dos medallas de oro y una de plata en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas. Su impecable actuación no solo le otorgó el título de campeón global, sino que además le permitió imponer un nuevo récord mundial, consolidando así su posición como uno de los mejores exponentes del deporte colombiano en la actualidad.

Desde el primer instante de la competencia, López dejó ver su poderío. En la modalidad de arranque, comenzó con un sólido levantamiento de 173 kg, una cifra que ya lo colocaba entre los favoritos. Sin embargo, el atleta no se conformó: en su segundo intento logró 177 kg, cifra que se convirtió en una nueva marca universal. Ese momento fue decisivo, pues demostró su gran preparación y su mentalidad ganadora, características que lo distinguen entre los mejores del planeta. “Desde el inicio sabía que podía romper el récord, era cuestión de concentración y confianza”, comentó tras su logro.

En la prueba del envión, la competencia se tornó más exigente, pero el colombiano volvió a mostrar temple y fortaleza. Alcanzó los 210 kg, resultado que lo ubicó entre los líderes, aunque no le bastó para quedarse con el oro en esta modalidad. El ganador parcial fue el norcoreano Kwang Ryol Ryo, quien levantó 215 kg. No obstante, la suma total de 387 kg posicionó a López en lo más alto del podio y le otorgó un récord mundial absoluto, un registro que ya forma parte de la historia de la halterofilia.

La competencia estuvo marcada por duelos vibrantes. El cubano Arley Méndez, uno de los rivales más experimentados, no logró superar al colombiano y finalizó con 8 kg menos en el acumulado. Por su parte, el norcoreano Ryo presionó en el envión, pero no consiguió desbancar a López del primer lugar. La consistencia del colombiano fue clave para dominar las tres rondas y sellar una de las actuaciones más destacadas del certamen.

El triunfo de Yeison López tiene un significado especial para el deporte colombiano. Más allá de las medallas y los récords, representa el fruto de años de disciplina, esfuerzo y perseverancia. Su éxito inspira a una nueva generación de pesistas que sueñan con seguir su ejemplo y alcanzar la gloria internacional. “Esto no es solo mío, es de mi país, de mi familia y de todos los que creen en mí”, expresó emocionado el campeón, evidenciando el orgullo de portar la bandera tricolor en lo más alto del mundo.

Hoy, Colombia celebra a un deportista que trasciende fronteras y demuestra que con dedicación y pasión se pueden alcanzar metas que parecían imposibles. Yeison López no solo levantó pesas, sino también el espíritu de millones de compatriotas que ven en él un símbolo de orgullo, esfuerzo y superación. Su gesta quedará grabada como una de las más grandes en la historia reciente del deporte nacional.