Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 15:42
Yenny Sinisterra obtuvo las primeras medallas para Colombia en el Mundial de Halterofilia
La vallecaucana conquistó dos metales en la jornada de este domingo 5 de octubre.
La pesista colombiana Yenny Sinisterra volvió a dejar el nombre del país en lo más alto tras conquistar dos medallas este domingo en los Campeonatos Mundiales de Halterofilia que se disputan en la localidad de Forde, Noruega.
La deportista del Valle del Cauca se quedó con la presea de plata en la modalidad de arrancada y el bronce en el total olímpico, dentro de la categoría de los 63 kilogramos.
Puede leer: [Video] Golazo del Cucho Hernández con el Betis: llega 'fino' a Selección
Sinisterra, quien en julio pasado se había coronado campeona panamericana en Cali, volvió a demostrar su consistencia en el escenario internacional, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Aun así, la colombiana no pudo superar a la norcoreana Suk Ri, quien dominó por completo la competencia y estableció nuevos récords mundiales en arrancada, dos tiempos y total olímpico.
La halterófila asiática levantó 111 kilos en arrancada, ocho más que los 103 logrados por Sinisterra, quien se quedó con la medalla de plata tras un desempeño técnico impecable. El bronce fue para la china Zhang Hui, con un total de 100 kilos.
En la modalidad de dos tiempos, Sinisterra no logró ubicarse en el podio y finalizó en la cuarta casilla, con una marca de 128 kilos. La colombiana intentó levantar 131 y 132 kilos, pero falló en ambos intentos, quedándose a solo tres kilos de repetir medalla.
Pese a ello, la sumatoria de sus levantamientos le permitió quedarse con el bronce en el total olímpico, con una marca combinada de 231 kilos. La plata fue para la canadiense Maude Charron, con 236, mientras que el oro volvió a quedar en manos de la imparable Suk Ri, con un impresionante registro de 253 kilos.
Le puede interesar: Revelan al remplazo del lesionado Yerry Mina en Selección Colombia
De esta manera, Yenny Sinisterra logró las primeras medallas para la delegación colombiana en estos campeonatos mundiales, consolidándose una vez más como una de las grandes referentes de la halterofilia nacional.
Con apenas 25 años, la colombiana sigue ampliando su palmarés y ratificando el poderío de Colombia en este deporte, que históricamente le ha entregado múltiples títulos y preseas internacionales al país.
Fuente
Agencia EFE y Antena 2