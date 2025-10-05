Yenny Sinisterra obtuvo las primeras medallas para Colombia en el Mundial de Halterofilia

La pesista colombiana Yenny Sinisterra volvió a dejar el nombre del país en lo más alto tras conquistar dos medallas este domingo en los Campeonatos Mundiales de Halterofilia que se disputan en la localidad de Forde, Noruega.

La deportista del Valle del Cauca se quedó con la presea de plata en la modalidad de arrancada y el bronce en el total olímpico, dentro de la categoría de los 63 kilogramos.

Sinisterra, quien en julio pasado se había coronado campeona panamericana en Cali, volvió a demostrar su consistencia en el escenario internacional, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Aun así, la colombiana no pudo superar a la norcoreana Suk Ri, quien dominó por completo la competencia y estableció nuevos récords mundiales en arrancada, dos tiempos y total olímpico.

La halterófila asiática levantó 111 kilos en arrancada, ocho más que los 103 logrados por Sinisterra, quien se quedó con la medalla de plata tras un desempeño técnico impecable. El bronce fue para la china Zhang Hui, con un total de 100 kilos.