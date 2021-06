Brasil: Tite, seleccionador de la 'Canarinha', confirmó los 24 jugadores que estarán en Copa América, la novedad más importante es el regreso de Thiago Silva, quien estuvo ausente en el clasificatorio debido a la lesión que sufrió en la final de Champions; el defensor ingresa a la plantilla en lugar de Rodrigo Caio.

Italia: Arturo Vidal tendría los días contados en el Inter, el club lombardo descarta la continuidad del sudamericano debido a su alto salario. En las próximas semanas, se definiría su futuro.

Francia: Olympique de Marsella anunció que tiene principio de acuerdo para hacerse a los servicios del volante brasileño Gerson, a cambio de 25 millones de euros que le pagó al Flamengo.

España: Versiones van y vienen, en las últimas semanas sobre el futuro del defensor Sergio Ramos, algunos medios, han asegurado que el Real Madrid le está preparando el acto de despedida, mientras que otros, aseveran que el capitán seguirá en el club.

Francia: Después que Oliver Giroud, marcará doblete en el amistoso de su selección ante Bulgaria (3-0), el atacante del Chelsea dijo que no marcaba más goles, porque no le pasaban los balones, declaración que no le gustó al cuerpo técnico y mucho menos, al grupo de jugadores.

Inglaterra: Daniel Levy, presidente del Tottenham le puso precio al atacante Harry Kane, para aquellos clubes que están interesados en contar con sus servicios; la cifra no puede ser menor a 170 millones de euros.

Francia: el departamento médico de la selección gala, confirmó que Karim Benzema no tendrá problemas para estar en la Eurocopa, esto después que tuviera que abandonar el terreno de juego en el amistoso ante Bulgaria, por una aparente lesión; el atacante solo sufrió un golpe que lo tendrá fuera 3 días.

Gol con Aroma de Mujer:

Charlyn García, sigue consultando e investigando sobre las condiciones de las futbolistas y la manera cómo están constituidas las diferentes ligas femeninas en todo el mundo. En esta oportunidad viajó a Brasil, potencia mundial del balompié femenil, pero no solo a nivel deportivo, también ofrece diferentes espacios a las mujeres que se desempeñan como narradoras y periodistas deportivas. Nuestro invitado es Guilherme Piu, periodista de UOL Deportes, quien habló sobre la estructura, funcionamiento y desarrollo de la Liga Profesional Femenina brasilera.

Voces:



-Ricardo Gareca -DT Perú- Y lo que significa haber logrado este triunfo que los sacó del fondo de la tabla de posiciones.



-Marquinhos -Brasil- Sobre el triunfo y lo que importante que fue, ya que volvieron a ganar en Asunción después de 35 años.



Reinaldo Rueda -DT Colombia- Y lo que más destaca del empate en casa.

-Lionel Scaloni -DT Argentina- Y sus sensaciones del empate en B/quilla.

El Baúl de Juancho Gol:

La crónica de Juan David Riascos se dedicó a recordar la hazaña lograda por la selección de Dinamarca, al proclamarse campeón de la Eurocopa de 1992, disputada en Suecia, en la que los daneses lograron cupo por invitación, gracias a la expulsión de Yugoslavia del certamen. Con el transcurrir del evento fueron adquiriendo confianza y lograron imponerse en la final ante Alemania 2-0, para no pasar como convidados, sino como verdaderos vencedores.