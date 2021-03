60 Minutos a la Redonda (19 de Marzo 2021)

Inglaterra: Carlo Ancelotti confirmó que James Rodríguez junto a Fabian Delph, Abdoulaye Doucoure y Jean-Phillipe Gbamin, serán las bajas de los 'Toffees' para el duelo de este sábado por los cuartos de final de la FA Cup, cuando enfrente al Manchester City.

Turquía: Galatasaray con Falcao García en el campo de juego durante 88 minutos, no pudieron hacer nada y cayeron en casa 3-4 con el Rizespor; perdiendo así la posibilidad de asumir el liderato en la Superliga turca.

Reino Unido: el magnate británico-iraní Farhad Moshiri, máximo accionista del Club Everton, aumentó su capital y acciones, ahora posee el 92,2%, teniendo así un aumento del 15% con respecto a su participación anterior.

Invitado: (En vivo)

Inglaterra:

Alexei Rojas Fedorushchenko -Arsenal FC- El guardameta inglés de 15 años que juega en la categoría Sub-16 de los 'Gunners', a raíz de su triple nacionalidad, ha sido convocado por a la selección de Inglaterra en la categoría Sub-15, en selección Colombia estuvo en un microciclo de la Sub-17 y está pendiente una invitación de la selección de Rusia, misma que no se ha podido lograr por el tema de la pandemia. Su sueño es vestir los colores de la absoluta del combinado nacional.

Sudamérica:

Actualidad de cómo se disputará la 3ra ronda de la Copa Libertadores y los resultados que dejó la 1ra fase de la Copa Sudamericana.

Copa Libertadores: (3ra ronda)

Libertad Vs. Atlético Nacional.

Independiente del Valle Vs. Grêmio.

Bolívar Vs. Junior.

San Lorenzo Vs. Santos.

Voces:

Copa Libertadores:

Atlético Nacional 3-0 Club Guarani:

-Andrés Felipe Andrade -Nacional- Habló sobre su actuación con dos goles y la clasificación a 3ra ronda.

-Gustavo Costas -DT Guaraní- Y qué le pasó a su equipo, se tenían mejor expectativas.

Copa Sudamericana:

Equidad 1-2 Dep. Pasto:

-Pablo Lima (Equidad) Se refirió a los factores por los cuales perdieron el partido en casa.

-Francisco Rodríguez (Pasto) Contestó si la serie quedó abierta o favor de ellos por la ventaja y que cierran en casa.

Gol con Aroma de Mujer:

El espacio de Marcela Delgado dedicado a tratar toda la actualidad del fútbol femenino en el mundo, con énfasis en las jugadoras colombianas que están en el exterior.

Europa:

Todo lo que necesita saber y las llaves de los 4tos de final tanto en UCL como UEL.

Cuartos de final Champions League:

Manchester City (ENG) - Borussia Dortmund (GER)

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ENG)

Oporto (POR) - Chelsea (ENG)

Bayern (GER) - Paris Saint-Germain (FRA)

Cuartos de final Europa League:

Granada (ESP) - Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG) - Slavia de Praga (CZE)

Ajax (NED) - Roma (ITA)

Dínamo de Zagreb (CRO) - Villarreal (ESP)

El invitado musical durante toda la semana es Kali Uchis, cantante y compositora colombiana, dedicada a géneros como el Soul, Indi Pop, Doo-Wop y R&B.