Titulamos y desarrollamos las noticias del fútbol internacional más importantes del día.

-Brasil: "Estoy triste, fue una sorpresa para mí que Palmeiras no me haya inscrito en Libertadores, No entiendo por qué no me quieren". Algunas de las frases del atacante colombiano Miguel Ángel Borja, en dialogo con Globe Esporte en Brasil.

-Turquía: Galatasaray explicó finalmente el estado de salud del colombiano Falcao García, quien acumula seis partidos consecutivos sin jugar, pese a que regresó a entrenamientos junto a sus compañeros.

-Perú: Sporting Cristal, el equipo dirigido por el colombo peruano Roberto Mosquera, se consagró campeón del fútbol inca, después de superar a Universitario de Deportes.

-España: Real Madrid venció al Eibar y alcanzó al Atlético en la parte alta de la tabla de posiciones, con récord abordo para el francés Karim Benzema.

-Italia: el técnico italiano del Genoa, Rolando Maran, ha sido destituido de su cargo, después de cuatro meses de estar al frente del equipo, así mismo, confirmó la vinculación de Davide Ballardini.

-México: el Club América anunció que Miguel Herrera, no será más el entrenador de las 'águilas', esto después de la eliminación en Concachampions y por las discusiones que tuvo con el asistente de Los Ángeles FC.

-Brasil: el Club Bahía inició una investigación contra el mediocampista colombiano Juan Pablo 'indio' Ramírez, por presuntos actos de racismo en el duelo en el que su equipo enfrentó a Flamengo.

El Baúl de Juancho Gol:

La crónica de Juan David Riascos, se dedicó a recordar la historia del mayor farsante en toda la historia del fútbol; su nombre es Carlos Henríque Raposo, un brasileño que a punta de lesiones fingidas y todo tipo de artimañas tuvo 20 años de carrera y pocos minutos en cancha. Una anécdota irrepetible en el deporte de multitudes.

Audios del día:

España:

Eibar 1-3 Real Madrid:

-Zinedine Zidane (DT Madrid)



Argentina:

Independiente 1-2 Boca:

-Edwin Cardona (Boca)

Perú:

Sporting Cristial 1-1 Universitario de Deportes: (3-2)

-Roberto Mosquera (DT Sporting Cristal)

Colombianos por el Mundo:

'Bambino' Quintero realizó un repaso de los futbolistas colombianos que marcaron goles en todo el mundo. Además, acompañado de la actualidad y minutos, de los jugadores de Selección Colombia.

El invitado musical durante toda la semana es Years & Years, el trío británico dedicado al género electrónico.