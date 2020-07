En Inglaterra: Manchester City habría hecho oferta para hacerse a los servicios del futbolista Jorge Carrascal, actualmente en River Plate. Leeds United, recientemente ascendido a Premier League, anunció que hizo uso de la opción de compra por el joven portero francés Illan Meslier, mismo que terminó siendo titular en el equipo de Marcelo Bielsa.

En Italia: Udinese frenó a la Juventus y lo venció 2-1, resultado que evitó que se coronaran campeones de manera anticipada.

En España: Villarreal anunció la contratación de Unai Emery, como su nuevo entrenador.

FIFA: Según el Diario As en España, la gala de los premios The Best se llevará a cabo a final de año y no tendrá la misma suerte del Balón de Oro de France Football.

En México: José Miguel González 'Michel', renunció a la dirección técnica del equipo Pumas.

En las efemérides del día:

Le celebramos el cumpleaños al equipo FC Lokomotiv Moscú (Rusia) por sus 97 años de fundación, actualmente disputa la Liga Premier.

El Invitado del día:

Julio César Baldivieso -Ex futbolista y DT Club Aurora- considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol en Bolivia, dio positivo en COVID-19 y nos contó, cómo va todo el proceso de recuperación. Además, señaló que le gustaría algún día dirigir en Colombia.