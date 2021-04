Inglaterra: la reconocida revista Four Four Two, destacó al colombiano Juan Guillermo Cuadrado, como séptimo mejor lateral del mundo; único latinoamericano en este ranking.

España: Celta de Vigo venció este viernes a Levante (2-0) por la jornada 34 de LaLiga, el colombiano Jeison Murillo salió lesionado al minuto 87, pero, aun así, fue elegido como la figura del partido.

Francia: Kylian Mbappe encendió las alarmas en el PSG, después de sufrir una contractura en el gemelo de su pierna derecha, lesión que no le permitirá estar frente al Lens por Liga y en duda para el compromiso de vuelta ante el Manchester City.

Italia: Arturo Vidal rechazó la oferta que tenía de parte del Olympique de Lyon, no colmó las expectativas del chileno, quien seguirá en el Inter de Milán.

España: Ronald Koeman fue sancionado por el comité de la competición de la RFEF, con dos jornadas después de ser expulsado por increpar al cuarto árbitro en la derrota de su equipo ante Granada.

Suiza: UEFA confirmó a Estambul, Turquía como sede de la final de la Champions League, pese al confinamiento que comenzó ese país; el juego se disputará el próximo 29 de mayo en el estadio Atatürk.

Países Bajos: Ajax de Ámsterdam anunció este viernes la renovación de contrato de su entrenador Erik Ten Hag, quien estará ligado al club hasta el año 2023.

Uruguay: Nacional y Montevideo Wanderers, disputarán este domingo la final de la Supercopa de Uruguay, compromiso que se desarrollará en el estadio Centenario.

Inglaterra: Edison Cavani llegó a un acuerdo con el Manchester United y renovó inicialmente hasta 2022 con los 'Red Devils', desmintiendo así, los rumores que lo ubicaban en el fútbol argentino.

Italia: el Tribunal Federal de Italia, suspendió al presidente y médicos de la Lazio, por haber ocultado casos positivos de COVID-19.

España: subastaron los guayos con los que Lionel Messi, superó el récord de Pelé, como máximo anotador con un mismo equipo; pagaron por los botines cerca de 140.000 euros, el dinero será destinado al programa 'Arte y Salud' del hospital Vall d'Hebron.

El Baúl de Juancho Gol:

La crónica de Juan David Riascos desempolvó algunos libros para darles a conocer, cuáles son los clubes con más ligas ganadas de manera consecutiva. Apropósito que el Bayern de Múnich, podría logar este fin de semana la novena Bundesliga al hilo, toda una hazaña para el conjunto 'bávaro' que desde la temporada 2012-2013 sigue la senda triunfadora en el balompié alemán, de lograrlo igualará el registro de la Juventus.

Voces:

Copa Libertadores:



-Roberto Mosquera -DT Cristal- Entregó el balance de lo que fue el partido y las razones de la derrota.

Copa Sudamericana:



-Alexis García -DT Equidad- Y si terminó conforme con el triunfo en casa.

España:



-Ronald Koeman -DT Barca- Y cómo explicar este duro golpe para la plantilla y los aficionados, que hubieses podido depender de sí mismo, y dejaron ir esa posibilidad.



-Zinedine Zidane -DT Madrid- Cómo analiza el cierre de temporada de su equipo en la lucha por el título de la Liga.



-Diego Simeone -DT Atlético- Cómo analiza el que, a falta de 5 jornadas, de manera atípica en la Liga de España, aún estén con posibilidad de título 4 equipos.

Gol con Aroma de Mujer:

