En esta edición de En la Jugada:

Ayer por la jornada 16 de la Liga Betplay Dimayor Boyacá Chicó derrotó 2-0 a Alianza Petrolera y Deportivo Cali ganó 5-2 en su visita a La Equidad. Hoy cierran la fecha Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira a las 7:40 de la noche.

John Viáfara pasará los próximos once años cumpliendo una condena en Estados Unidos. El ex futbolista de la Selección Colombia fue sentenciado por tráfico de drogas, luego que lo extraditaran a comienzos de 2020. Meses antes, el ex jugador había sido capturado en un operativo contra el Clan del Golfo.

James Rodríguez recibió buenas noticias por parte de Carlos Ancelotti. Así las dio a conocer el propio técnico del Everton sobre el regreso del jugador colombiano para el siguiente partido de la Premier League. El entrenador aseguró que su dirigido ya se encuentra en óptimas condiciones físicas para disputar un encuentro oficial.

El juicio en Estados Unidos contra el ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por el escándalo del FIFAGate fue aplazado nuevamente, esta vez para el 22 de octubre.