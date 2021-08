En esta edición de En la Jugada:

Continúa la fecha 5 de la Liga Betplay II. Jaguares de Cordoba empató 1-1 con Junior, Nacional le ganó 3-0 a Patriotas y Deportivo Pereira le ganó 1-0 a Once Caldas. Hoy a las 5:10 Atlético Huila recibe a Águilas Doradas e Independientemente Santa Fe enfrenta a la Equidad a las 7:30 en el Campin.

Eduardo Lara no seguirá al frente de Once Caldas. Después de la derrota 1-0 frente a Deportivo Pereira, el entrenador de 61 años confirmó en rueda de prensa que deja la dirección técnica del equipo de Manizales después de haber llegado a un acuerdo con los directivos del club. Once Caldas se ubica en la casilla 15 con 4 puntos y por ahora Fernando Dorti se hará cargo mientras encuentran su reemplazo.

El estadounidense Joshua Javier Calderon se encuentra entrenando con el América de Cali. El jugador de 24 años se encuentra buscando una oportunidad en el equipo rojo como jugador libre. Calderon hace parte de la selección de Puerto Rico y ha disputado varios compromisos por las clasificatorias al mundial de Catar 2022.

La Fifa dio a conocer los árbitros que estarán al frente de la triple fecha de Eliminatorias ante Bolivia, Paraguay y Chile. Los tres partidos que se disputarán el 2, 5 y 9 de septiembre sean dirigidos por Alexis Herrera de Venezuela, Raphael Claus de Brasil y Andrés Cunha de Uruguay.