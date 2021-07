REVENTA DE BOLETAS

Un juez de conocimiento de Bogotá avaló la aceptación de cargos que hicieron los empresarios Cesar Ronaldo Carreño e Iván Darío Arce Gutiérrez, socios de la empresa Ticketshop, en el proceso que se les adelantó por la reventa de boletería para los partidos de la Selección Colombia para los últimos partidos de las Eliminatorias al Mundial del Rusia 2018.

CONMEBOL

La Conmebol informó mediante un comunicado la suspensión indeterminada del árbitro colombiano Andrés Rojas y del paraguayo Derlis López tras anular un gol legítimo a Boca Juniors en el partido de ayer por octavos de final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

ERNESTO LUCENA

Este miércoles 14 de julio, Ernesto Lucena se despidió oficialmente del Ministerio del Deporte, esto después de confirmarse la salida del funcionario hace algunas semanas. Lucena, que fue el primer ministro del deporte, aseguró estar satisfecho con el trabajo realizado.

ATLÉTICO NACIONAL

El presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, dio una rueda de prensa para exponer los argumentos del club en el caso de Fernando Uribe, a dos días de comenzar la Liga Betplay 2021 en su segundo semestre. El dirigente dijo que ellos acatan la sentencia del TAS y la cumplen, cosa que no ha sucedido con Cortuluá. Agrego que las últimas decisiones de la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor parecen avalar un camino alternativo. Así mismo, Gutiérrez dijo que no se puede castigar a Nacional por una venta hipotética y que la institución no tiene problema en continuar el caso ante otras instancias.