En la Jugada conversamos sobre:

Alianza Petrolera es el líder del campeonato colombiano después de cuatro fechas y 10 puntos a favor. En el cierre de la fecha, el Deportivo Pereira sigue peligrando en los puestos de descenso, después de su derrota en casa 1-0 ante Envigado que sacó figura al arquero Joan Parra, se ubica en la penúltima casilla con 91 puntos, solo uno más que el Atlético Huila. Águilas Doradas le ganó 1-0 a Patriotas con gol de Juan Peñaloza.



Jhon Arias viajará este viernes a Brasil para unirse a Fluminense, el que será su quinto equipo después de debutar en Llaneros en el 2018 y pasar por Patriotas, América de Cali e Independiente Santa Fe. Así lo confirmó Harold Rivera, técnico del equipo cardenal. El talentoso jugador quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia, había enfrentado a Fluminense por la fase de grupos de la Copa Libertadores.



El ex jugador de Independiente Santa Fe Daniel Giraldo que buscaba seguir su carrera fuera de Colombia no pudo concretar su paso a la MLS de Estados Unidos, y finalmente oficializó este martes la firma de su contrato con Millonarios. El volante que llega a reforzar el mediocampo embajador debutó en el Deportivo Cali, pasó al Sporting Club Olhanense de Portugal, volvió al Deportivo Pasto y desde el 2019 jugaba para el equipo cardenal.



El Genk de Bélgica de los colombianos Jhon Lucumí, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz quedó eliminado de la Liga de Campeones. Perdió en la tercera ronda clasificatoria 4-2 ante el Shakhtar Donetsk y ahora jugará la fase de grupos de La Liga de Europa. En la misma instancia, el gol de Alfredo Morelos no sirvió de mucho para el Rangers de Escocia que también quedó eliminado al perder en el marcador global 4-2 ante el Malmo de Suecia.