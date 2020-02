Quedaron definidas las llaves de octavos de final de la Europe League. Los cruces quedaron así: Istanbul Basaksehir vs Copenhaguem Olympiakos vs Wolverhampton ,Glasgow Rangers vsBayer Leverkusen, Wolfsburgo vs Shakhtar Donetsk, Inter (ITA)vs Getafe (ESP), Sevilla (ESP) Vs Roma (ITA), Eintracht Fráncfort vs Basilea (SUI) y Linz vs Manchester United.