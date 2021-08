En esta edición de En la Jugada:

Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia después de empatar 1-1 en el Estadio el Campín ante Alianza Petrolera, Jairo Molina abrió el marcador al minuto 66 y David Macalister Silva logró empatarlo al minuto 82. No le alcanzó al equipo azul y es la segunda vez que Alberto Gamero es eliminado de este torneo. A octavos clasificaron Patriotas, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba, Club Llaneros, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera, y se unen a los que tuvieron participación internacional. Hoy se realizará el sorteo a las 7:30 de la noche.



23.500 personas podrán disfrutar del partido Colombia vs Chile en el estadio Metropolitano en Barranquilla, el 9 de septiembre a las 6 de la tarde por la triple fecha de eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022. El Ministerio de Salud confirmó un aumento en el aforo del 50% de la capacidad del estadio.



Malas noticias para Duvan Zapata, el diario italiano Gazetta Dello Sport aseguró que el delantero colombiano sufrió un esguince en la rodilla derecha. Zapata no ha estado en las prácticas del Atalanta y estaría de baja por un mes, situación que lo alejaría de la triple fecha de eliminatorias con la Selección Colombia.



Goles colombianos en la fecha 5 de la Liga Mexicana. Julian Quinonez anotó su primer gol con la camiseta de Atlas FC en el empate 1-1 ante Santos Laguna, William Tesillo abrió el marcador en la victoria 3-0 de su equipo Club León ante Chivas de Guadalajara y Roger Martinez anotó el primer gol en el 2-1 de Club América ante FC Juárez, lo que le permite esta líder con 13 puntos.