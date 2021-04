Las cosas en el Deportivo Cali no salen en lo deportivo. Tras la derrota 3-0 contra el Tolima hay mucha preocupación por el nivel del equipo y por la incertidumbre que se genera ante la posible salida del técnico Arias.

Deportivo Cali fue superado en todos los pasajes del partido por el Tolima y revivió lo que ya había sucedido en el partido de ida ante el mismo rival pero por la Copa Sudamericana.

El Cali ahora depende de un triunfo por 3 goles para llevar la serie al desempate desde el punto penal pero el equipo no convence y no promete mucho. Además todo parece indicar que a partir de mayo Arias no sería más el DT y habría cambio en la dirigencia azucarera.

En este episodio del podcast del Deportivo Cali analizamos el difícil momento que vive el equipo tanto en lo deportivo como en lo administrativo tras la derrota con Tolima.