En esta edición de En la Jugada:

Se definieron los partidos de ida de la Copa Colombia. Ayer Independiente Santa Fe se llevó la ventaja en el Estadio el Campín 1-0 con gol de Jonathan Herrera al minuto 7 ante Atlético Bucaramanga. América de Cali empató sin goles en el Pascual Guerrero, y Atlético Nacional goleó 3-0 a Patriotas de Boyacá con goles de Jonathan Alvez, Jarlan Barrera y Danovis Banguero. El primero y 2 de septiembre se disputarán los partidos de vuelta.



Hoy inicia la fecha 7 de la Liga Betplay II, Deportes Quindío recibe a Once Caldas desde las 7:40 de la noche en el Estadio Centenario de Armenia. El equipo blanco obligado a ganar será dirigido por los técnicos interinos Fernando Dortti y Elkin Soto. Diego Corredor, recién nombrado técnico del Once Caldas, estará observando el encuentro desde las gradas. Este será el tercer club que dirige el boyacense después de su paso por Patriotas de Boyacá y Deportivo Pasto.



Maña en la Liga colombiana Envigado recibe a La Equidad Seguros a las 4 de la tarde, Deportivo Pereira espera sacarle puntos a Millonarios en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a las 6:05 de la tarde y Atlético Huila quien se ubica tercero con 13 puntos enfrenta a Independiente Medellín a las 8:10 de la noche.



River Plate ganó en el estadio Monumental de Buenos Aires en la jornada 8 de la Liga Profesional Argentina. El equipo Millonario venció 2-0 a Atlético Aldosivi con goles de Julián Álvarez y Enzo Pérez, ahora se ubican en la sexta posición con 14 puntos. El colombiano Jorge Carrascal no fue convocado debido a una fatiga muscular.