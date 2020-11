LIGUILLA DE ELIMINADOS

Dimayor definió los grupos para la disputa de la denominada ‘liguilla de perdedores’, la cual otorgará un cupo a la próxima Copa Sudamericana. Cabe recordar que los equipos que hacen parte de esta fase del campeonato colombiano son aquellos clubes que no pudieron clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay.

La zona A, está integrada por Independiente Medellín, Envigado FC, Rionegro Águilas y Deportivo Pereira. La zona B contará Millonarios FC, Once Caldas, Patriotas Boyacá y Boyacá Chico y la zona C, estará integrado por Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba. El Cúcuta Deportivo no fue incluido por el proceso de liquidación por el cual atraviesa.

RICARDO GARECA

La Federación Peruana de Fútbol confirmó la continuidad del argentino Ricardo Gareca como seleccionador nacional pese a los malos resultados en las cuatro fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022.

JOACHIM LOW

La Federación Alemana anunció a través de un comunicado que el próximo 4 de diciembre se definirá la continuidad en el cargo del entrenador Joachim Löw luego de la derrota sufrida frente a España seis goles por cero en acción de la liga de naciones

ÁFRICA

La cámara de Resolución de la Comisión de Ética independiente del máximo ente del fútbol sancionó durante cinco años a Ahmad Ahmad, presidente de la Confederación Africana. La investigación está posada sobre la conducta del presidente de la confederación entre los años 2017 y 2019