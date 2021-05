El equipo dirigido por Harold Rivera quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor, luego de perder la serie frente al Junior 3-1. La falta de gol y los errores en defensa fueron notorios para que Santa Fe no accediera a la semifinal.

El equipo cardenal no contrató un delantero goleador y en su nómina no hay un hombre especialista en goles y eso lo sintió el equipo que no encontró las maneras para reducir la diferencia que había con el Junior desde el partido de ida.

Ahora, Santa Fe deberá enfocarse en la Copa Libertadores donde solo ha conseguido 1 punto de 6 posibles y su próximo rival es River Plata en Armenia, donde ahora el equipo juega como local.

En este episodio del podcast de Independiente Santa Fe analizamos el presente del equipo dirigido por Rivera y las razones de la eliminación en la Liga.