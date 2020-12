ELIMINATORIAS UEFA

Luego del sorteo celebrado en la sede de la FIFA en Zúrich, se definieron los diez grupos de las eliminatorias europeas rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

-- Grupo A: Portugal, Serbia, República de Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyan. -- Grupo B: España, Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. -- Grupo C: Italia, Suiza, Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania, -- Grupo D: Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia-Herzegovina y Kazajistán.

-- Grupo E: Bélgica, País de Gales, Rep. Checa, Bielorrusia y Estonia. -- Grupo F: Dinamarca, Austria, Escocia, Israel, Islas Feroe y Moldavia. -- Grupo G: Países Bajos, Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia y Gibraltar. -- Grupo H: Croacia, Eslovaquia, Rusia, Eslovenia, Chipre y Malta.

-- Grupo I: Inglaterra, Polonia, Hungría, Albania, Andorra y San Marino. -- Grupo J: Alemania, Rumania, Islandia, Macedonia del Norte, Armenia y Liechtenstein.

JACKSON MARTÍNEZ

Por medio de un comunicado el delantero colombiano Jackson Martínez anunció su retiro de las canchas luego de las constantes lesiones que ha sufrido en los últimos años. El último club en el que militó el futbolista de 34 años fue el Portimonense de Portugal.

DAVINSON SÁNCHEZ

Según el diario inglés The Sun el Milan de Italia estaría interesado en Dávinson Sánchez para reforzar la defensa del equipo dirigido por Stefano Pioli, que pelea por el liderato de la Serie A. incluso se habla de una cotización donde la cifra por el colombiano estaría cercana a los 45 millones de dólares para su traspaso.

JAMES RODRÍGUEZ

El ex futbolista Gabriel Agbonlahor manifestó en el programa deportivo Sports Bar Weekender que el volante colombiano James Rodríguez no está ofreciendo su juego al equipo como debería hacerlo. Y que, si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo, estaría seguro de que James no sería titular, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro partidos.