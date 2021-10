En esta edición de En la Jugada:

Se jugó la fecha 16 de la Liga Betplay. Pasto venció a Huila 1-0, Santafé derrotó a Jaguares 3-1 en el Campín, Junior no pudo con Quindío y empataron 0-0 y el América le ganó 1-0 a Tolima en Ibagué.

Mañana comenzará la fecha 17: Bucaramanga vs Envigado a las 6:05PM, Millonarios vs Equidad a las 8:10PM. El domingo Once Caldas vs Patriotas a las 2:00PM, Jaguares vs Nacional a las 4:00PM, Medellín vs Deportivo Pereira a las 6:05PM y América vs Alianza Petrolera a las 8:10PM. El Lunes Junior vs Pasto, Huila vs Cali y Quindío vs Santafé.

Tite técnico de Brasil dio la convocatoria de los jugadores que enfrentarán a Colombia y Argentina. La prensa brasileña señala entre las principales novedades a Philippe Coutinho y Roberto Firmino.

El Porto de Luis Diaz y Mateus Uribe completó un año sin conocer la derrota en el campeonato local. La última derrota del Porto en la Liga fue el 30 de octubre de 2020 contra el Paços de Ferreira (3-2).