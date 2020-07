En esta edición de En la Jugada conversamos con el director del diario Mundo Deportivo, Santiago Nolla, sobre la actualidad del Barcelona en medio de la crisis que se ha desatado en los últimos días, donde circula la versión de una posible salida de Lionel Messi del cuadro 'culé'.

En otras noticias:

El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, habló hoy en Planeta Fútbol acerca de varios temas del cuadro 'verdolaga'. El dirigente mencionó que la situación económica ha sido complicada porque el 30% de los ingresos de la institución vienen de la taquilla. Dijo que el último pago de televisión llegó hasta el mes pasado y que la situación no es sencilla, ya que todavía no hay señales del reinicio del fútbol. frente a una posible llegada del jugador Danovis Banguero al equipo, dijo que a hoy, por la situación, no se ha considerado, pero que no lo descartan a futuro.

Equipos como Atlético Nacional, Deportivo Cali y Deportes Tolima ya empezaron la toma de pruebas de sus planteles, sin embargo, los exámenes serológicos deberán repetirse.

En medio de su entrenamiento previo a la vuelta a la alta competencia, el pedalista colombiano Nairo Quintana fue embestido por un automovil que realizó una maniobra indebida. El ciclista boyacense, quien aprovecha estos días y su permiso especial para realizar sus prácticas en las carreteras boyacenses, se encontró con un automóvil que lo chocó sin generarle mayores consecuencias en este hecho.