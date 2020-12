Este fin de semana se llevaron a cabo los partidos de ida de las semifinales de la Liga Betplay Dimayor. El sábado La Equidad igualó a un gol con Independiente Santa Fe y ayer América de Cali y Junior de Barranquilla empataron sin goles.

Por medio de un comunicado el delantero colombiano Jackson Martínez anunció su retiro de las canchas luego de las constantes lesiones que ha sufrido en los últimos años. El último club en el que militó el futbolista de 34 años fue el Portimonense de Portugal.

Atlético Nacional confirmó al lateral derecho de 25 años, Jonathan Marulanda Vásquez, como el primer refuerzo del conjunto 'verdolaga' para la temporada 2021. El futbolista arriba al equipo antioqueño después de desempeñarse por una temporada en Deportes Tolima. El defensor firmó un contrato en condición de préstamo por un año con opción de compra.

El ex futbolista Gabriel Agbonlahor manifestó en el programa deportivo Sports Bar Weekender que el volante colombiano James Rodríguez no está ofreciendo su juego al equipo como debería hacerlo. Y que, si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo, estaría seguro de que James no sería titular, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro partidos.