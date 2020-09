En esta edición de En la Jugada:

El volante colombiano James Rodríguez realizó su primer entrenamiento con el Everton de la Premier League luego de ser oficializado como nuevo jugador del equipo inglés este lunes 7 de septiembre, procedente del Real Madrid de España.

Luego de cinco meses y medio de ausencia hoy vuelve el Fútbol Profesional Colombiano con el partido de ida de la Superliga colombiana, que enfrenta a los campeones de 2020; Junior y América de Cali. El compromiso se disputará en el Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla a las 7:30 de la noche.

Según informó la prensa de Argentina, la relación del volante Sebastián Villa con los directivos de Boca Juniors se habría quebrado totalmente y el futbolista no querría seguir en el equipo, no solo por la decisión tomada de que no puede jugar hasta que no se resuelva su situación judicial, sino porque rechazaron una oferta que llegó desde Atlético Mineiro, que por pedido del estratega Jorge Sampaoli se planteó contratar al colombiano.

La Superintendencia de Industria y Sociedades dio a conocer el informe de comportamiento financiero de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano en 2019. El Ranking de ingresos lo lidera Atlético Nacional, mientras que el de perdidas lo encabeza Millonarios. Entre las conclusiones está que los ingresos operacionales aumentaron en un 13,6 por ciento, debido al incremento en ventas en derechos deportivos de 58 mil millones de pesos y por el ingreso recibido de derechos de televisión por 10 mil millones de pesos.