En esta edición de En la Jugada conversamos con el periodista Alfredo Bonilla sobre la decisión del equipo de fútbol americano Washington Redskins de cambiar su nombre.

En otras noticias:

La FIFA anunció hoy el calendario oficial de partidos de la Copa del Mundo de Catar 2022. La inauguración será el lunes 21 de Noviembre en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Al Khor y la final se disputará el domingo 18 de Diciembre en el Estadio de Lusail. Los cuatro horarios de los partidos para Colombia serán a las 5:00 am, 8:00 am, 11:00 am y 2:00 pm

Jorge Luis Pinto, director técnico de la selección de Emiratos Árabes, dijo en charla con 'Red+ Noticias' que el volante colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, debe tener humildad y entendimiento para buscar de manera urgente un club donde pueda demostrar sus condiciones y volver a brillar a nivel internacional.

El Ministerio del Deporte del país le aclaró ayer en un comunicado a la Federación Colombiana de Fútbol que los menores de edad no se encuentran bajo la excepción a la norma y no podrán disputar las competiciones de la Dimayor.

El volante colombiano Juan Fernando Quintero, que fue criticado por varios hinchas por su posible salida de River Plate, decidió enviar en Instagram un mensaje acerca de su futuro y aclaró que por ahora solo piensa en quedarse en el cuadro 'millonario', y negó los rumores.

Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, confirmó a través de sus redes sociales la llegada del volante colombiano Christian Marrugo al equipo de Rionegro.