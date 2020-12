En esta edición de En la Jugada:

Ayer se llevó a cabo en el estadio el Campín de Bogotá la final de la liguilla de eliminados en la que Millonarios derrotó 1-0 al Deportivo Pereira. El cuadro ‘embajador’ buscará un cupo a la Copa Sudamericana enfrentando al Deportivo Cali el próximo 29 de diciembre a las 7:30 de la noche.

Falcao García volvió a entrenamientos con el Galatasaray tras la distensión de segundo grado y sangrado en el grupo muscular anterior superior derecho que sufrió, aunque se desconoce cuándo tendrá luz verde para disputar nuevamente un partido oficial. Además, Mustafa Cengiz, máxima autoridad del equipo dejó abierta la posibilidad de que Falcao se pueda ir en enero.

El ex alcalde de Barranquilla Alejandro Char publicó una foto en su cuenta oficial de Twitter posando al lado de Borja donde anunciaba que el futbolista seguiría siendo del Junior. No obstante, el mensaje fue borrado minutos después en medio de la conmoción que generó. Cabe señalar que Junior no ha hecho ningún anuncio oficial respecto al futuro del delantero cordobés de 27 años.

Junior de Barranquilla anunció anoche un importante cambio en su parte administrativa al comunicar que Antonio Char no continuará como presidente. En su lugar fue nombrado Alejandro Arteta.