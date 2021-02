En esta edición de En la Jugada:

Ayer por la novena jornada de la Liga Betplay Once Caldas cayó 1-0 con Deportivo Pasto, Jaguares superó 2-0 al Deportivo Pereira, Deportes Tolima goleó 5-0 a Alianza Petrolera e Independiente Medellín igualó a un gol con Deportivo Cali. Mañana La Equidad recibe al Boyacá Chicó a las 5:30 de la tarde y Patriotas se mide ante el Junior a las 8 de la noche. El domingo Independiente Medellín visita a Envigado a las 2 de la tarde, Deportes Tolima se mide ante Águilas Doradas a las 4 de la tarde, Deportivo Pasto enfrenta al América de Cali a las 6:05 de la tarde y Deportivo Cali recibe a Independiente Santa Fe a las 8:10 de la noche.

En Millonarios hay noticias más o menos alentadoras. Cristian Arango ya superó la sobrecarga muscular que no le permitió enfrentar a Junior y entrena con el grupo. Por su parte, Fernando Uribe supera de a poco el dolor de cadera y dependiendo de su evolución podría estar convocado el lunes para jugar vs Jaguares en Bogotá. Entretanto, sobre Fredy Guarín todavía no hay noticias claras y deberá ser sometido a una resonancia para conocer la gravedad de la lesión, pero mínimo estaría dos semanas más afuera. Mismo caso de Ricardo Márquez, quien también se perdería varios partidos.

El Deportes Tolima presentó al volante venezolano Yohandry Orozco como nuevo jugador del equipo. El futbolista retorna al club ‘pijao’ tras su paso por el Puebla de México.

Según trascendió en los medios Argentina el colombiano Rafael Santos Borré habría cambiado de opinión y habría rechazado la millonaria oferta de Palmeiras de Brasil, por lo que el delantero se quedaría en River Plate al menos, hasta junio, cuando culmina su contrato.