En esta edición de En la Jugada:

Ayer por las semifinales de la Copa Colombia Deportes Tolima, tras igualar a un gol, superó en cobros desde el punto penal al Deportivo Pasto. La final será entre el cuadro ‘pijao’ e Independiente Medellín el 11 de febrero a las 8 de la noche.

Por la jornada 3 de la Liga Betplay Dimayor hoy Jaguares de Córdoba se mide ante Alianza Petrolera a las 6 de la tarde y Deportivo Cali recibe a Envigado a las 8 de la noche. Mañana Patriotas se mide ante Boyacá Chicó a las 2 de la tarde, Independiente Santa Fe visita a Águilas Doradas a las 4 de la tarde, Atlético Nacional enfrenta al Deportivo Pereira a las 6:05 de la tarde y Junior se mide ante América de Cali a las 8:10 de la noche. El domingo Deportes Tolima recibe a La Equidad a las 3:30 de la tarde e Independiente Medellín visita al Atlético Bucaramanga a las 7:40 de la noche. El lunes cierran la jornada Millonarios y Once Caldas a las 2 de la tarde.

Ayer la novela de la partida o no de Agustín Palavecino hacia River Plate tuvo un nuevo capítulo después de que Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, diera a conocer la lista de 18 jugadores convocados para el partido contra Envigado, en el que no está incluido el volante argentino. El futbolista habría solicitado no ser tenido en cuenta.

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, manifestó en rueda de prensa previa al encuentro ante el Newcastle que el volante colombiano James Rodríguez les dio más calidad en el frente de ataque en el partido frente al Leicester. Y que, a pesar de que tuvo problemas en el medio, está de regreso y es importante, como los demás.