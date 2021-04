En esta edición de En la Jugada:

En Copa Sudamericana ayer La Equidad superó 2-1 al Aragua de Venezuela. Juan Colina y Carlos Rodríguez anotaron para el cuadro ‘asegurador’.

Millonarios confirmó la ausencia el volante David Mackalister Silva para el partido ante América por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay. EL futbolista tiene una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda.

El delantero colombiano Luis Muriel, que milita en el Atalanta de Bérgamo, fue seleccionado como el mejor jugador de la Serie A italiana en el mes de abril, recibiendo por primera vez dicho reconocimiento.

La revista británica Four Four Two elaboró un listado con los 10 mejores laterales del mundo en el que se incluyó al jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien milita en Juventus. En el escalafón también están los futbolistas Joao Cancelo (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool); Achraf Hakimi (Inter); Kieran Trippier (Atlético de Madrid); Leo Dubois (Lyon); Kyle Walker (Manchester City); Reece James (Chelsea) y Sergiño Dest (Barcelona).