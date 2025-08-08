Cargando contenido

Vie, 08/08/2025 - 08:02

Episodio 268 A Las Carreras: Running y migración, una carrera para sentirse libre

Stefani Jiménez es la protagonista del episodio 268 de A Las Carreras.

Stefani Jiménez, es bogotana, vive hace cinco años en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, empezó a correr hace 10 años, en 2019 corrió la maratón de Chicago y ha completado más de 10 medias maratones.

Es periodista, trabajó en la empresa Correcaminos de Colombia y escribió el libro de los 20 años de la media maratón de Bogotá. Actualmente es entrenadora personal y su propósito a es impactar la vida de las mujeres por medio del deporte; y en un futuro tener un equipo de running.

¿Listos? ¡A correr!

Antena 2
