Episodio 269 A Las Carreras: Así se vive un campamento de corredores en Kenia

Juan Camilo Morales Zapata, nació en Medellín, es ingeniero financiero y de negocios; actualmente vive en Hobart, Tasmania, una isla al sur de Australia. Su historia con el running empezó en diciembre de 2024, después de atravesar una dura situación personal.

En pocos meses ha corrido la media maratón de Hobart, la media maratón de Melbourne, la 14K City2Surf en Sídney, y estuvo varios días en "Kenya Running Camp", una experiencia inmersiva para corredores amateurs de todos los niveles.

Además se prepara para su primera maratón en Sídney, que este año ingresó como séptima major, el próximo 31 de agosto de 2025.

