Episodio 270 A Las Carreras: Carrera del Pacífico Cali 10K 2025

Más de 5 mil atletas provenientes de 23 países se dieron cita en la "Sultana del Valle", para vivir la cuarta edición de la única carrera de 10 kilómetros con el sello Élite Label otorgado por World Athletics.

Una de las participantes fue la caleña Leidy Sinisterra, quien cuenta en este episodio cómo superó la depresión y se convirtió después de los 30 años de edad en atleta élite. Además, Luis Felipe Posso, director de la carrera, entrega detalles de la competencia y revela sorpresas para la Maratón de Cali 2026.

¿Listos? ¡A correr!