Episodio 271 A Las Carreras: Media maratón de Buenos Aires 2025

Más de 27 mil corredores recorrieron por las calles de la capital argentina en una nueva edición de 21K, uno de los circuitos más rápidos de Latinoamérica, y que dejó a Jacob Kiplimo y Verónica Loleo como ganadores principales.

La atleta Vanesa Orduz se ubicó como la segunda mejor colombiana, y en este episodio cuenta cómo pasó del ciclismo de pista al atletismo, y cómo hoy nueve años después de haber empezado en el running lidera el club de corredores "TriRun". ¿Listos? ¡A correr!