Episodio 272 A Las Carreras: Maratón de Sídney 2025

La Maratón de Sídney se estrenó oficialmente como la séptima "major", competencia en la que el atleta etíope Hailemariam Kiros Kebede se impuso con un tiempo 2:06:06, mientras que la atleta neerlandesa Sifan Hassan dominó con un tiempo 2:18:22.

La carrera reunió a 35 mil corredores, dentro de ellos el colombiano Daniel Romero, quien vive hace más de dos años en Australia y debutó como maratonista en esta prueba.

¿Listos? ¡A correr!