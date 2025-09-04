Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 08:36
Episodio 272 A Las Carreras: Maratón de Sídney 2025
La maratón de Sídney reunió a 35 mil corredores,
La Maratón de Sídney se estrenó oficialmente como la séptima "major", competencia en la que el atleta etíope Hailemariam Kiros Kebede se impuso con un tiempo 2:06:06, mientras que la atleta neerlandesa Sifan Hassan dominó con un tiempo 2:18:22.
La carrera reunió a 35 mil corredores, dentro de ellos el colombiano Daniel Romero, quien vive hace más de dos años en Australia y debutó como maratonista en esta prueba.
¿Listos? ¡A correr!
Audio
Episodio 272 A Las Carreras: Maratón de Sídney 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2