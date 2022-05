Para este nuevo capítulo de Cambio de Cancha, tenemos como invitada a la arbitra colombiana Mary Blanco, quien fue confirmada en la lista de juezas para estar en la edición 2022 de la Eurocopa femenina.

La arbitra aseguró estar muy emocionada con esta noticia y también dijo que es una responsabilidad muy grande para su profesión poder enfrentar este reto en el torneo internacional después de varias experiencias en otras competencias.

“La verdad muy feliz por esta nueva convocatoria que tengo, la verdad es que no me lo esperaba. Una noticia muy linda y gracias a Dios, al trabajo que he venido haciendo, los buenos torneos que se han venido haciendo, esta vez nos tocó a nosotras representar a Suramérica y a Conmebol y al arbitraje de cada país”, dijo la jueza.

La jueza también habló del momento del arbitraje en el fútbol femenino en Colombia y dijo que todavía hay muchos retos para poder mejorar el nivel tanto de la liga como de las profesionales que están a cargo de los partidos.

“En este momento hay más 70 árbitras profesionales en la primera categoría, que somos las que dirigimos la liga femenina. Esas árbitras siempre vamos a pretemporada y se supone que todas deben trabajar cada ocho días, tenemos instructores que nos están preparando para cada partido y nos hacen un análisis de cada uno de los encuentros. También es importante decir que somos amigas, mujeres, algunas son mamás, entonces nos dividimos el tiempo para poder estudiar entrenar y sobre todo ser mamás. Lo más importante es que los árbitros tomen conciencia que en Fútbol Femenino está creciendo y nosotros también tenemos que hacerlo”, dijo la colombiana.

Finalmente, la jueza también contó detalles de lo que ha sido su carrera deportiva, los retos de ser mamá y jueza al mismo tiempo y la decisión de dejar su trabajo estable por hacer lo que más le gusta, arbitrar.

“Para mí fue una decisión muy difícil dedicarme a la arbitraje, yo tenía un trabajo y renuncié a él para poder dedicarme de lleno al arbitraje. También fui mamá muy joven y gracias a mi familia puede sacar adelante mi profesión como árbitra, en este momento después de mucho trabajo es que estoy viendo los frutos de esa decisión y la verdad es que no me arrepiento de eso”, explicó Mary.