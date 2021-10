En esta edición de En la Jugada:

Radamel Falcao marcó el gol que le dio la victoria 1-0 a su equipo, el Rayo Vallecano, en condición de local frente al Barcelona en partido correspondiente a la fecha 11 de LaLiga española.



Se jugó la primera jornada de la fecha 16 de la Liga Betplay: Millonarios perdió 2-1 como visitante ante Envigado, Alianza Petrolera venció 3-0 a Independiente Medellín, y Pereira empató 1-1 ante Bucaramanga.



Hoy continúa la fecha 16 con los partidos entre: Equidad vs Águilas Doradas a las 4pm, Cali vs Patriotas a las 6pm y Atlético Nacional vs Once Caldas ante las 8:05pm.



La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron que Colombia será la sede de la Copa América Femenina 2022. El certamen se llevará a cabo entre el 8 y el 30 de julio del próximo año.