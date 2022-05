Gabriela Rodríguez: pequeña gigante de las selecciones femeninas juveniles

Para el episodio 33 de Cambio de Cancha tenemos como invitada a la jugadora de la selección Colombia femenina sub-17 y también sub-20, Gabriela Rodríguez, quien consiguió la clasificación con estos dos equipos al mundial de cada categoría.

La deportista entregó detalles de lo que fueron estos dos campeonatos y de la posibilidad de enfrentar cada uno de ellos con el voto de confianza del entrenador Carlos Paniagua, quien resaltó su nivel deportivo y le permitió estar en las dos selecciones.

"Yo creo que el profe es una persona muy honesta, muy noble y me alegró mucho cuando en Uruguay nos dijo que era muy probable que nos fuera a llamar al equipo sub-20, después de haber estado en la sub-17. Yo me emocioné mucho porque él me brindó mucha confianza, porque desde el momento en el que llegué a la Federación y él estaba como nuevo técnico él me entregó muy buenas bases y la verdad tenemos una muy buena relación y le agradezco que me haya dado la oportunidad de estar en estas dos selecciones", dijo Gabriela.

La deportista también recordó parte de sus inicios en el fútbol y destacó la labor que viene haciendo la jugadora Carolina Pineda con la escuela de fútbol Atlas que la formó como deportista y también como persona.

"En Atlas están formando deportistas integrales, jugadoras que no solamente piensan en fútbol sino también piensen en algo aparte. Siempre nos han mostrado que el fútbol nos puede aportar mucho, pero también hay que buscar estudiar y trabajar. La carrera del fútbol es muy corta, pueden aparecer muchas cosas, así que allí nos han metido en la cabeza que no todo es fútbol y que hay que trabajar para conseguir las cosas", explicó la jugadora.

Finalmente, habló de sus retos profesionales, sus nuevos objetivos en el deporte y sus metas como deportista, teniendo siempre al fútbol como eje central de su vida y su futuro inmediato.

"Tengo varios planes, me gustaría irme para Estados Unidos a estudiar o si me sale para llegar algún equipo, pero después de los 18 porque todavía tengo 16 y no me puedo ir, pero la verdad espero seguir muchos años más vinculada este deporte que verdaderamente me apasiona", finalizó Gabriela Rodríguez.