LIGA BETPLAY

La Dimayor dio a conocer la programación de la primera fecha de la Liga BetPlay del segundo semestre. La competición iniciará el viernes 16 de julio con el enfrenamiento entre Independiente Medellín y Águilas Doradas a las 8 de la noche. El sábado América enfrenta a Junior a las 3:30 de la tarde, Deportes Quindío se mide ante Jaguares a las 5:40 de la tarde e Independiente Santa Fe juega con Deportivo Cali a las 8 de la noche. El domingo Envigado enfrenta a Atlético Nacional a las 3:30 de la tarde, Patriotas recibe al Atlético Bucaramanga a las 5:40 de la tarde y Millonarios visita a Deportivo Pasto a las 8 de la noche. El lunes se miden Alianza Petrolera y Equidad a as 7:40 de la noche y el martes cierran la jornada Once Caldas ante Atlético Huila a las 5 de la tarde y Deportes Tolima frente al Deportivo Pereira a las 7:30 de la noche.

AMÉRICA DE CALI

A pocas horas del partido por octavos de final de la Copa Suramericana ante Atlético Paranaense, América de Cali recibió la noticia que no podrá inscribir jugadores nuevos para enfrentar esta llave internacional. Según informó el equipo en comunicado oficial, es consecuencia de la demanda ante la FIFA que presentó el ex jugador del club Matías Pisano, la cual fue cumplida por el cuadro escarlata, pero la contraparte no lo informó de manera oportuna, por lo que se retrasó la emisión del paz y salvo.

DIM

Deportivo Independiente Medellín confirmó anoche la vinculación a su plantilla principal de los defensas centrales Juan José Aguilar y Didier Bueno, que recibieron avala del director técnico Hernán Darío 'bolillo' Gómez para disputar la temporada con el equipo 'poderoso'.

ATLÉTICO NACIONAL

Atlético Nacional le solicitó a la Dimayor aplazar el inicio de la Liga Betplay debido a impedimento que tiene el cuadro verdolaga para inscribir nuevos jugadores en su plantilla por una deuda que reclama Cortuluá por el jugador Fernando Uribe.