En esta edición de En la Jugada:

Definidos los octavos de final de la Copa Colombia. Los partidos se jugarán por eliminación directa de ida y vuelta. Club Llaneros vs Equidad Seguros, Patriotas de Boyacá vs Atlético Nacional, América de Cali vs Jaguares de Córdoba, Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira, Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto, Deportivo Cali vs Independiente Medellín, Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima vs Águilas Doradas. Los encuentros se disputarán entre el 25 de agosto y el primero de septiembre.



Hoy inicia la fecha seis de la Liga Betplay II. A las 7:30 de la noche América de Cali recibe a Patriotas de Boyacá, equipo que será dirigido por Juan David Niño. El equipo de Cali espera conseguir su tercera victoria de local. Mañana Deportivo Pereira recibe a Independiente Santa Fe a las 2 de la tarde, Atlético Nacional ante Deportes Quindío en el Atanasio a las 4 de la tarde, Junior de Barranquilla frente a Once Caldas desde las 6:05 de la tarde y Millonarios en el Campín recibe a Independiente Medellín a las 8:10 de la noche.



Barcelona de Ecuador empató 1-1 ante Fluminense de Brasil y consiguió el último cupo a las semifinales de la Copa Libertadores, repitiendo lo que había hecho en 2017. El primer gol fue del uruguayo Gonzalo Mastriani y Fred empató de penal al minuto 98. El equipo ecuatoriano se enfrentará a Flamengo de Brasil y por la otra llave, Atlético Mineiro recibe al Palmeiras el 22 de septiembre.



Athletico Paranaense ganó en el marcador global 4-3 y eliminó a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la Copa Sudamericana. Por su parte Libertad de Paraguay eliminó a Santos de Brasil tras el empate global 2-2 en la otra llave de los cuartos de final. Peñarol se enfrenta a Athletico Paranaense y Bragantino de Brasil recibe a Libertad de Paraguay el 22 de septiembre.