En esta edición En la Jugada:

Hoy empieza la fecha 5 de la Liga Betplay II. A las 7:40 de la noche Deportes Tolima enfrentará al Deportivo Pasto en el Estadio Manuel Murillo Toro. Mañana a las 3 de la tarde Envigado recibe al líder Alianza Petrolera, a las 5:40 de la tarde Independiente Medellín vs América de Cali y las 8 de la noche Deportivo Cali obligado a ganar recibe a Millonarios.



Óscar Cabezas, el defensa central que arribó al América este año para reforzar la defensa escarlata, llegó a un acuerdo con la Institución, logró desvincularse y ahora se encuentra libre a la espera de definir su futuro. El ex jugador de Rosario Central y Patriotas, no pudo aportar mucho al América y podría ir al fútbol chileno.



El técnico del Everton Rafael Benítez confirmó en rueda de prensa que el colombiano James Rodriguez se encuentra aislado por posible contagio de covid-19. Benítez contó que ha tenido conversaciones con el colombiano, que conoce su idea, pero que no estará disponible junto con otros jugadores para el partido de mañana frente al Southampton.



Barcelona de Ecuador empató 2-2 en el Maracaná ante Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño salvó el empate sobre el final con gol de penalti de Fred frente a Barcelona, que desde el minuto 77 estaba jugando con uno menos y se había puesto al frente 2-1 en el marcador. Por Copa Sudamericana Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó 1-0 a Athletico Paranaense y Santos le ganó 2-1 a Olimpia de Paraguay que descontó con gol de Daniel Bocanegra.