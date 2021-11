En la Jugada conversamos sobre:

Hoy se jugará la tercera jornada con los partidos entre: Junior vs Pasto 4.pm, Atlético Huila vs Deportivo Cali 6:05pm y Quindío vs Santa Fe 8:10PM. Mañana terminará la fecha con el partido entre Águilas Doradas y Tolima.



James Rodríguez se lesionó de nuevo, así lo informó este domingo su equipo el Al-Rayyan de Catar: “James tiene una contusión en la décima costilla derecha y necesita unos días para descansar” fue el mensaje que publicó el conjunto catarí a través de sus redes sociales.

Antonio Conte podría ser el nuevo técnico de Tottenham Hotspur después de la destitución de Nuno Espirito Santo tras apenas cuatro meses en el cargo. El técnico italiano es el elegido por los 'Spurs', según la prensa inglesa, para suceder al portugués, pese a que rechazó el puesto este pasado verano.

Fabio Duarte es el nuevo campeón del Clásico RCN 2021. Superó a Wilson Peña y se coronó 'rey' de la carrera. Óscar Sevilla, gran favorito, terminó en segundo lugar.