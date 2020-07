Tras la salida de Alexandre Guimaraes en medio de la pandemia se comenzó a especular por quién llegaría a ocupar el banquillo de América de Cali. Varios fueron los nombres que se barajaron para remplazar al costarricense en la dirección técnica.

Desde hace varias semanas el nombre de Juan Cruz Real fue el que tomó mayor fuerza. La semana pasada Tulio Gómez, propietario del equipo, confirmó que el estratega argentino sería el nuevo director técnico y finamente el lunes fue presentado por el club.

La mayor parte de hinchas americanos no aprueban la nueva elección ya que para muchos no es el entrenador indicado para un equipo de la envergadura del América de Cali, argumentando que su corta trayectoria no lo respalda para hacerse cargo de los 'diablos rojos'.

En esta entrega analizamos lo que representa la llegada de Juan Cruz Real y cómo podrá ser su desempeño con el equipo de la capital del Valle del Cauca.