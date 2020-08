LIONEL MESSI

El Barcelona ya está en su concentración de Lisboa pensando en lo que será el duelo de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich el próximo viernes 14 de agosto. Sin embargo, algunos medios locales registraron a Lionel Messi quien al bajarse del autobús mostró signos de dolor. La voz de Arturo Vidal previo al duelo frente a su ex equipo

CRISTIANO RONALDO

En la mañana de este jueves surgieron versiones de prensa catalana que señalaban un acercamiento de Cristiano Ronaldo con el Barcelona, sin embargo, con el paso de las horas el diario ‘AS España’ dijo que el entorno del jugador portugués desmintió dichos rumores y que el futbolista tiene contrato con Juventus hasta 2022 y planea cumplirlo.

XAVI HERNÁNDEZ

“Aún no es el momento de regresar al Barcelona”, afirmó Xavi Hernández en entrevista con el diario El País de España, el ex capitán azulgrana y actual entrenador del Al Saad catar añadió que en enero le dijo a la dirigencia que todavía no era hora de volver (de convertirse en el entrenador de su antiguo club), y que en la actualidad no lo han contactado.

THIAGO ALCÁNTARA

Versiones de prensa señalan que el Liverpool de la Premier League inglesa estaría en contacto con el volante español Thiago Alcántara. El jugador tendría deseo de unirse a los 'Reds' y Jürgen Klopp lo quiere en el plantel. Sin embargo, también ha circulado información que sugiere que el Manchester City entraría en la puja por el futbolista. Beyern Munich anunció que no dejara ir al deportista por menos de 30 millones de euros.