Lo que deja la baja de Falcao para la selección Colombia ante Brasil y Paraguay

En esta edición de En la Jugada:

Se jugó la fecha 18 de la Liga Betplay: Deportivo Pereira y Jaguares empataron 0-0, Envigado perdió en su casa 2-1 frente Once Caldas, Alianza Petrolera venció 1-0 al Atlético Huila , La Equidad derrotó a América de Cali 2-1, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga se repartieron los puntos al empatar sin goles, Independiente Medellín venció a Patriotas 1-0 en Tunja, Independiente Santa Fe y Junior empataron 1-1, Tolima le ganó a Millonarios 3-2, Deportivo Cali venció por la mínima diferencia a Quindío. Hoy a las 8pm Deportivo Pasto y Águilas Doradas completarán la fecha.

El cuerpo médico del Rayo Vallecano informó mediante un comunicado que el delantero Radamel Falcao García sufre una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. El tiempo inicial estimado de incapacidad es de tres a cuatro semanas.

Marcelo Gallardo habló sobre el regreso de Juan Fernando Quintero a River, en la rueda de prensa tras la goleada del ‘millonario’ 5-0 a Patronato, por el campeonato local. "No tengo redes sociales y sé que él se ha manifestado por ahí. No hubo nada respecto a regresos o salidas de futbolistas, porque no es nuestro estilo”, comentó el estratega a la prensa argentina.

Xavi Hernández fue presentado como nuevo técnico del Barcelona. El nuevo entrenador de Barca prometió en su discurso, recuperar la esencia del fútbol azulgrana desde "la exigencia y el trabajo"