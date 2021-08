ESTADIO EL CAMPÍN

Este 3 de agosto el estadio El Campín de Bogotá, vuelve a abrir las puertas al público después de más de año y medio de estar a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus. La Secretaría de Salud de Bogotá informó que aprovechando este nuevo espacio que se abre de cara a un retorno a la normalidad, habilitarán un puesto de vacunación en el Movistar Arena, vecino de El Campín, para que los hinchas que vayan a asistir al estadio puedan vacunarse antes de ingresar al partido.

INDEPENDIENTE SANTA FE

Luego que se hayan caído varias posibilidades en el mercado de fichajes para reforzar su ataque, Santa Fe anunció este lunes 2 de agosto el que sería su último refuerzo para el segundo semestre de la Liga Betplay. Se trata de Matías Gastón Castro, delantero argentino de 29 años.

FERNANDO URIBE

El periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, indicó a través de sus redes sociales que en Millonarios le van a dar descanso hoy al delantero Fernando Uribe y mañana lo valorarán para conocer el estado de la molestia que sufrió en el encuentro ante Once Caldas. Es probable que el futbolista por precaución no juegue el miércoles ante Alianza por Copa Betplay.

FALCAO GARCÍA

Falcao García no seguirá en el Galatasaray de Turquía. El colombiano fue comunicado directamente por el presidente del club, Burak Elmas, que no se le tendrá en cuenta porque tiene uno de los salarios más altos del plantel y no es directamente proporcional a las veces que ha jugado este durante la temporada.