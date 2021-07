En esta edición de En la Jugada del 30 de julio de 2021:

Se sigue disputando la tercera fase de la Copa Colombia. Deportivo Pereira se llevó la ventaja en el partido de ida frente a Boca Juniors de Cali 1-0 con anotación de Mateo Cano. En otros resultados, Boyacá Chicó 1 Llaneros 2, y Jaguares de Córdoba goleó en Jaraguay, 3 goles por cero a Barranquilla FC. Millonarios que se enfrentará a Alianza Petrolera iniciará esta fase el próximo miércoles.



Hoy inicia la fecha 3 de la Liga Colombiana. A partir de las 8 de la noche Deportes Quindío recibe a Águilas Doradas en el Centenario de Armenia. Mañana, Deportes Tolima frente a Alianza Petrolera a las 4 de la tarde, Deportivo Cali recibe a Atlético Bucaramanga a las 6:05 de la tarde y cierra la jornada el sábado Independiente Medellín frente a Junior de Barranquilla en el Atanasio.



Independiente Medellín no contará con Andrés Cadavid para enfrentar al Junior, debido al compromiso amistoso que jugará ante el América de Cali en New Jersey, este domingo a las 6:30 de la tarde. Otros jugadores que estarán en Estados Unidos son Juan José Aguilar, Leonardo Castro, Miguel Camargo y Yesid ‘Mambo’ Díaz. El partido se disputará en el Red Bull Arena.



América de Cali viaja a New Jersey con 18 jugadores de los cuales se destaca Diego Novoa, Marlon Torres, Jorge Segura, Luis Alejandro Paz y Daniel Hernández, quien aún no ha debutado con el equipo rojo. El equipo será dirigido por Pompilio Páez y Jersson González, y tendrá que disputar su compromiso el mismo día que el América visite al Envigado por la Liga colombiana.