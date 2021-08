Millonarios perdió el clásico con Independiente Santa Fe y dejó escapar la punta de la Liga BetPlay luego de 3 victorias al hilo.

El equipo de Gamero no tuvo un buen partido y sufrió la caída de su arco desde muy temprano y luego no pudo descifrar el juego del rival para lograr, al menos, emparejar el marcador. No fue un buen partido del equipo azul en materia ofensiva.

Ahora "el embajador" deberá enfrentar al Deportivo Cali como visitante en la fecha 5 de la Liga y volver a encontrar las formas para llegar al gol y seguir sumando de a 3 para alcanzar cuánto antes el objetivo de la clasificación.