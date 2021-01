Después del triunfo ante Envigado, Millonarios no ha podido volver a competir por la Liga BetPlay Dimayor. La pandemia y la situación actual del país no ha permitido que algunos escenarios deportivos sean prestados y por eso Millonarios no ha podido jugar.

Mientras Millonarios confirma la programación de sus próximos encuentros, Fernando Uribe y Fredy Guarín, los grandes refuerzos para el 2021, se ponen a punto fisicamente para estar disponibles para el entrenador Alberto Gamero.

El equipo azul espera el aval de la Dimayor frente a la petición de jugar en Zipaquirá, Chía o Sopó, las 3 sedes que presentó para poder oficiar como local en la Liga.

En este episodio del podcast de Millonarios actualizamos la información del equipo embajador en esta semana en la que no tuvo competencia en Liga.